Выскочил на красный: Автомобиль Месси едва не спровоцировал масштабное ДТП в Майами

Аргентинец угодил в скандал с грубым нарушением правил дорожного движения.

Нападающий Лионель Месси, накануне официально представленный в качестве игрока Интер Майами, стал участником скандального инцидента в США.

Автомобиль аргентинского футболиста, хоть и находился в сопровождении местной полиции, грубо нарушил правила дорожного движения в Майами, едва не спровоцировав масштабное ДТП.

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Машина Месси, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, совершила опасный маневр, выскочив на красный на оживленном перекрестке. К счастью, другие участники движения успели сориентироваться в ситуации и притормозили, предотвратив аварию.

Впрочем, предполагается, что за рулем автомобиля был водитель, а не непосредственно футболист.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



pic.twitter.com/mT8daiYK2g — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023

Ранее Лионель Месси высказался о своем переходе в Интер Майами.

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