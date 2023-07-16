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Выскочил на красный: Автомобиль Месси едва не спровоцировал масштабное ДТП в Майами

Аргентинец угодил в скандал с грубым нарушением правил дорожного движения.
Сегодня, 13:59
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Лионель Месси, накануне официально представленный в качестве игрока Интер Майами, стал участником скандального инцидента в США.

Автомобиль аргентинского футболиста, хоть и находился в сопровождении местной полиции, грубо нарушил правила дорожного движения в Майами, едва не спровоцировав масштабное ДТП.

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Машина Месси, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, совершила опасный маневр, выскочив на красный на оживленном перекрестке. К счастью, другие участники движения успели сориентироваться в ситуации и притормозили, предотвратив аварию.

Впрочем, предполагается, что за рулем автомобиля был водитель, а не непосредственно футболист.

Ранее Лионель Месси высказался о своем переходе в Интер Майами.

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