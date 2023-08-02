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Альба объяснил, почему согласился на переход в Интер Майами

Испанец рад воссоединению с представителями каталонского футбола.
Сегодня, 09:48
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Испанский защитник Жорди Альба высказался о своем переходе в Интер Майами.

По словам опытного футболиста, он хотел чувствовать себя важным, а не уехать в клуб, который предлагал ему большие деньги.

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"Несмотря на то, что мне предлагали больше денег, приоритетом для меня было чувствовать себя важным. Я очень рад воссоединению с Лео Месси и Серхио Бускетсом здесь, в Интер Майами. Но здесь не только мы втроем – есть группа игроков, которые также очень хороши, которые помогут нам, а мы им, чтобы мы выигрывали все матчи. 

Мы знаем Херардо Мартино, он знает нас. Я очень конкурентоспособный игрок, и этот проект мне знаком. Вот почему я принял решение приехать сюда. Я пробыл здесь всего три или четыре дня, но такое чувство, что я провел здесь всю свою жизнь", - приводит слова испанца ESPN.

Ранее сообщалось, что Интер Майами приобрел у другой команды слот под легионера.

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