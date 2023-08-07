Дубль Месси и дубль ассистов Альбы помогли Интер Майами выйти в 1/4 финала Кубка лиг
Новый клуб аргентинца сделал фантастический камбэк.
В рамках 1/8 финала Кубка лиг Интер Майами встречался с Далласом.
Команды выдали результативный футбол, забив по четыре мяча.
Читай также: Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси
В составе Интер Майами дублем отметился Лионель Месси, а Альба, который только осваивается, уже оформил две голевые передачи.
Победителем встречи стал Интер, который обыграл Даллас в серии пенальти.
Отметим, украинский защитник Сергей Кривцов провел весь поединок на поле.
Даллас - Интер Майами 4:4 (4:5 по пен.)
Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тэйлор (автогол), 68 - Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан (автогол), 80
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!