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Дубль Месси и дубль ассистов Альбы помогли Интер Майами выйти в 1/4 финала Кубка лиг

Новый клуб аргентинца сделал фантастический камбэк.
Сегодня, 08:04
Лионель Месси и Жорди Альба / twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси и Жорди Альба / twitter.com/InterMiamiCF

В рамках 1/8 финала Кубка лиг Интер Майами встречался с Далласом.

Команды выдали результативный футбол, забив по четыре мяча.

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В составе Интер Майами дублем отметился Лионель Месси, а Альба, который только осваивается, уже оформил две голевые передачи.

Победителем встречи стал Интер, который обыграл Даллас в серии пенальти.

Отметим, украинский защитник Сергей Кривцов провел весь поединок на поле.

Даллас - Интер Майами 4:4 (4:5 по пен.)
Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тэйлор (автогол), 68 - Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан (автогол), 80

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