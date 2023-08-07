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Дубль Месси и фееричный камбэк: обзор матча Интер Майами - Даллас

Вашему вниманию лучшие моменты 1/8 финала турнира.
Сегодня, 08:47
Интер Майами / twitter.com/InterMiamiCF
Интер Майами / twitter.com/InterMiamiCF

В рамках 1/8 финала Кубка лиг Даллас встречался с Интер Майами.

Команды порадовали футболистов зрелищной игрой, забив восемь голов на двоих.

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Даллас несколько раз вел в счете, но игра Интера позволила им отыграться и довести игру до серии пенальти. По итогу серии пенальти победу добыл Интер Майами.

Отметим, что украинец Сергей Кривцов провел всю игру на поле. Лионель Месси оформил дубль, а Жорди Альба отдал две голевые передачи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Даллас - Интер Майами:

Даллас - Интер Майами 4:4 (4:5 по пен.)
Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тэйлор (автогол), 68 - Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан (автогол), 80

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