iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами

Итальянец поддержал развитие американского футбола.
Сегодня, 17:54
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мнением о переходе звездных игроков в МЛС.

"Присутствие Месси, Бускетса и Альбы придаст дополнительную ценность футболу в Соединенных Штатах. Они были и остаются великими игроками, которые могут привнести высокое качество в игру своей команды. Футбольные болельщики имеют право увидеть этих игроков, потому что они ознаменовали собой эпоху в европейском футболе.

Читай также: Альба объяснил, почему согласился на переход в Интер Майами

В целом, футбол в Соединенных Штатах конкурирует с другими видами спорта, и ему трудно попасть на первые полосы газеты. Американский футбол, баскетбол и бейсбол там играют важную роль", – сказал итальянец в интервью Marca.

Напомним, летом Интер Майами подписал Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Также клуб рассматривает возможность усиления Серхио Рамосом и Луисом Суаресом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Карло Анчелотти Реал Мадрид интер майами

Статьи по теме

Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала
Лунин может отобрать у Трубина место в Интере Лунин может отобрать у Трубина место в Интере
Произвел впечатление: Полузащитник Реала похвастался игрой на музыкальном инструменте Произвел впечатление: Полузащитник Реала похвастался игрой на музыкальном инструменте
Реал установил цену на Лунина Реал установил цену на Лунина
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии
Футбол18:46
Эвертон Миколенко может ворваться в борьбу за Магуайра
Европа18:38
Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде
Европа18:21
Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала
Украина18:13
Шахтер открыл счет в матче с Вересом благодаря спорному забитому мячу
Украина18:08
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки третьего этапа
Европа17:54
Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами
Футбол17:50
Экс-футболист Динамо может перейти в клуб второго итальянского дивизиона
Европа17:49
Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси
ММА17:22
Гэтжи рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK