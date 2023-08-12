Интер Майами разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка лиг, Месси поставил точку
Американский клуб приблизился к выходу в финальный матч турнира.
В рамках 1/4 финала Кубка лиг Интер Майами встречался с Шарлотт.
Номинальные хозяева поля не оставили шансов сопернику, забив четыре гола.
Читай также: Генеральный директор Apple выразил восторг переходу Месси в Интер Майами
Аргентинский нападающий американской команды Лионель Месси забил в концовке встречи, установив финальный счет - 4:0.
Интер Майами - Шарлотт - 4:0
Голы: Мартинес, 12 (пен.), Тэйлор, 32, Маланда, 78 (аг), Месси, 86
Отметим, украинский защитник Интер Майами провел весь поединок на поле.
Ранее сообщалось, что Интер Майами расторг контракт с игроком, который критиковал приход Месси.