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Интер Майами разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка лиг, Месси поставил точку

Американский клуб приблизился к выходу в финальный матч турнира.
Сегодня, 07:24
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF

В рамках 1/4 финала Кубка лиг Интер Майами встречался с Шарлотт.

Номинальные хозяева поля не оставили шансов сопернику, забив четыре гола.

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Аргентинский нападающий американской команды Лионель Месси забил в концовке встречи, установив финальный счет - 4:0.

Интер Майами - Шарлотт - 4:0
Голы: Мартинес, 12 (пен.), Тэйлор, 32, Маланда, 78 (аг), Месси, 86

Отметим, украинский защитник Интер Майами провел весь поединок на поле.

Ранее сообщалось, что Интер Майами расторг контракт с игроком, который критиковал приход Месси.


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