Чемпионский отдых: Роналду в семейном кругу отпраздновал победу в Кубке арабских чемпионов
Португалец выиграл трофей с саудовской командой.
В рамках финала Кубка арабских чемпионов Ан-Наср переиграл Аль-Хиляль (2:1). Героем встречи стал португальский футболист Криштиану Роналду, который оформил дубль.
38-летний нападающий отпраздновал победу в кругу своей семьи.
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Возлюбленная Роналду Джорджина похвасталась Золотой бутсой, которую получил португалец, выиграв бомбардирскую гонку.
Отметим, что семья Криштиану отправился на отдых после победы в турнире.
Ранее сообщалось, что Роналду эмоционально отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов.
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