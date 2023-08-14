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Чемпионский отдых: Роналду в семейном кругу отпраздновал победу в Кубке арабских чемпионов

Португалец выиграл трофей с саудовской командой.
Сегодня, 10:33
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/georginagio
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/georginagio

В рамках финала Кубка арабских чемпионов Ан-Наср переиграл Аль-Хиляль (2:1). Героем встречи стал португальский футболист Криштиану Роналду, который оформил дубль.

38-летний нападающий отпраздновал победу в кругу своей семьи.

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Возлюбленная Роналду Джорджина похвасталась Золотой бутсой, которую получил португалец, выиграв бомбардирскую гонку.

Отметим, что семья Криштиану отправился на отдых после победы в турнире.

Ранее сообщалось, что Роналду эмоционально отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов.

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