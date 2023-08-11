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"Крепись": Жена Лунина поддержала Куртуа после тяжелой травмы

Супруга голкипера не осталась в стороне от неприятного инцидента с главным конкурентом мужа.
Сегодня, 00:10
Анастасия и Андрей Лунины / instagram.com/lunin_andrey
Анастасия и Андрей Лунины / instagram.com/lunin_andrey

Жена голкипера сборной Украины и мадридского Реала Андрея Лунина Анастасия выразила поддержку Тибо Куртуа после того, как он получил тяжелую травму.

Ранее стало известно, что основной страж ворот "сливочных" порвал крестообразную связку колена. Теперь ему придется перенести хирургическое вмешательство, после чего его ожидает длительное восстановление.

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Несмотря на потенциальные перспективы Лунина получить больше игровой практики, его супруга не осталась в стороне от неприятной ситуации с основным конкурентом мужа и поддержала травмированного, написав об этом в своем Instagram.

"Крепись, Тибо Куртуа", - написала Анастасия.

Ранее сообщалось, что Реал уже составил шорт-лист кандидатов на замену Куртуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин

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