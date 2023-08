Роналду эмоционально отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о победе в Кубке арабских чемпионов.

В решающем поединке его команда переиграла Аль-Хиляль и выиграла трофей. Главным героем стал Криштиану, который оформил дубль.

"Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда были рядом со мной!

Фантастическая поддержка наших фанатов! Этот титул также принадлежит вам!", - написал Роналду.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3