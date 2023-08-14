iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бекхэм выложил фото, как отдыхает в компании легенд

Какая собралась комапния!
Сегодня, 14:23
Дэвид Бэкхем / Getty Images
Дэвид Бэкхем / Getty Images

Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками фотографией, как он проводит свободное время.

На прошедших выходных Бэкс с сыном отдыхали в ночном клубе в комапнии настоящих легенд.

Дэвид выложил фото, где он, его сын Круз, Лео Месси и Жорди Альба вместе проводят время.

"Улыбки вокруг", - подписал фотографию Бэкс.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Дэвид Бекхэм

Статьи по теме

Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Генеральный директор Apple выразил восторг переходу Месси в Интер Майами Генеральный директор Apple выразил восторг переходу Месси в Интер Майами
Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси
Эффект Месси: Билеты на матч Интер Майами раскупили за 10 минут Эффект Месси: Билеты на матч Интер Майами раскупили за 10 минут
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:25
УАФ обратилась к УЕФА по поводу инцидента на матче Арис - Динамо
Футбол16:23
Популярная певица посетила матч Челси - Ливерпуль
Другие страны15:58
Неймар присоединится к Аль-Хилялю - Фабрицио Романо
Футбол15:54
Мудрик высказался о давлении после переезда в Челси
Европа15:25
Защитник Астон Виллы может пропустить весь сезон
Футбол15:14
Мудрик рассказал, чем Англия отличается от Украины
Теннис14:50
Парный рейтинг WTA: сестры Киченок опустились, Калинина и Костюк поднялись
Европа14:48
Экс-хавбек МЮ раскритиковал Салаха
Другие страны14:23
Бекхэм выложил фото, как отдыхает в компании легенд
Европа14:20
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK