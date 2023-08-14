Бекхэм выложил фото, как отдыхает в компании легенд

Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками фотографией, как он проводит свободное время.

На прошедших выходных Бэкс с сыном отдыхали в ночном клубе в комапнии настоящих легенд.

Дэвид выложил фото, где он, его сын Круз, Лео Месси и Жорди Альба вместе проводят время.

"Улыбки вокруг", - подписал фотографию Бэкс.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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