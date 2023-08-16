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Неймар: Всегда хотел быть международным игроком

Бразилец раскрыл свои амбиции.
Сегодня, 14:30
Неймар / twitter.com/Alhilal_EN
Неймар / twitter.com/Alhilal_EN

Новичок Аль-Хиляля Неймар высказался о своем трансфере в саудовский клуб.

По словам бразильца, он всегда хотел получить международный опыт и новые вызовы.

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"Я многого достиг в Европе, наслаждаясь особыми моментами, но всегда хотел быть международным игроком, испытывая себя новыми вызовами и возможностями в новых местах. Хочу написать новую спортивную историю, а местный чемпионат сейчас имеет колоссальную энергию и качественных игроков.

Я узнал, что стал частью длинного списка бразильских игроков, которые играли в Саудовской Аравии в течение многих лет, поэтому считаю это место желаемым.

Аль-Хиляль - гигантский клуб с фантастическими болельщиками, лучший в Азии. Это дает мне ощущение того, что я принял правильное решение в правильное время и с правильным клубом. Я люблю побеждать и забивать голы, и планирую продолжать это делать и в Саудовской Аравии", - приводит слова игрока Reuters.

Напомним, Неймар провел в ПСЖ шесть лет, в течение которых он принял участие в 173 матчах, записав на свой счет 118 голов и 77 ассистов.

Ранее сообщалось, что все игроки ПСЖ попрощались с Неймаром, кроме самого обсуждаемого.

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