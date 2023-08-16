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Все, кроме Мбаппе: Игроки ПСЖ попрощались с Неймаром в соцсетях

Бразилец удостоился теплых слов не от всех своих одноклубников.
Сегодня, 13:28
Неймар / Twitter
Неймар / Twitter

Нападающий Неймар покинул ПСЖ и перебрался в Аль-Хиляль за 90 млн евро.

Об уходе 31-летнего бразильца в соцсетях решили высказаться многие топовые экс-одноклубники игрока.

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Маркиньос, Преснель Кимрембе, Марко Верратти и многие другие футболисты тепло отозвались о Неймаре, оставив наилучшие пожелания.

Также в соцсетях написали свои слова и экс-одноклубники Неймара, в том числе и легенда футзала Фалькао.

Один из немногих, кто не оставил ни одного упоминания об уходе бразильца оказался Килиан Мбаппе. Возможно, слухи о желании француза выгнать бразильца из ПСЖ были вовсе не выдумкой.

Напомним, Неймар провел в ПСЖ шесть лет, в течение которых он принял участие в 173 матчах, записав на свой счет 118 голов и 77 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Аль-Хиляль

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