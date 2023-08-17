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Неймар назвал причину перехода в Аль-Хиляль

Бразилец перестал чувствовать конкуренцию в Европе.
Сегодня, 10:56
Неймар / twitter.com/Alhilal_EN
Неймар / twitter.com/Alhilal_EN

Бразильский футболист Неймар поделился эмоциями от перехода Аль-Хиляль.

По словам 31-летнего игрока, он нуждался в новых вызовах и конкуренции.

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"Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей. 

Считаю, конкуренция – это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все совершенно иначе, но это новый вызов", - приводит слова Неймара пресс-служба Аль-Хиляля.

Ранее сообщалось, что Неймар побил трансферный рекорд Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру.

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