Неймар назвал причину перехода в Аль-Хиляль

Бразильский футболист Неймар поделился эмоциями от перехода Аль-Хиляль.

По словам 31-летнего игрока, он нуждался в новых вызовах и конкуренции.

Читай также: Неймар: Легенда или талант, загубленный деньгами?

"Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей.

Считаю, конкуренция – это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все совершенно иначе, но это новый вызов", - приводит слова Неймара пресс-служба Аль-Хиляля.

Ранее сообщалось, что Неймар побил трансферный рекорд Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!