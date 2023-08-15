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Неймар побил трансферный рекорд Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру

Помимо щедрого контракта бразилец получил еще и достижение для своего послужного списка.
Вчера, 23:10
Ромелу Лукаку и Неймар / Getty Images
Ромелу Лукаку и Неймар / Getty Images

Саудовский Аль-Хиляль оформил дорогостоящий переход вингера ПСЖ Неймара.

За трансфер 31-летнего бразильца коллектив из Эр-Рияда заплатил 90 миллионов евро. Данное событие позволило Неймару стать обладателем одного денежного рекорда.

По информации Transfermarkt, Неймар обошел Ромелу Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру.

Так, все переходы бразильца в сумме равны 400 миллиона евро, в то время как переходы бельгийца стоили его командам 333,36 миллиона.

Источник: Transfermarkt.com

Напомним, что Неймар получит невероятные бонусы от Аль-Хиляля, которые сделают жизнь бразильца еще богаче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Ромелу Лукаку

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