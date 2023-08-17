Неймар назвал свои цели в саудовском клубе

Новичок Аль-Хиляль Неймар поделился эмоциями от перехода в саудовский клуб.

По словам бразильца, он намерен выигрывать трофеи в составе новой команды.

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"У меня есть цели. Хочу брать больше и больше трофеев, реализуя амбиции клуба. В этом плане я очень воодушевлен.

Думаю, качественный состав – это важно. Конечно, это помогает при принятии карьерных решений. В моем случае это точно было так. Я очень воодушевлен возможностью написать новую историю, стремясь ко всем целям клуба и помогая партнерам по команде.

У нас с фанатами Аль-Хиляля одинаковая страсть к футболу. Они могут не сомневаться, что я оставлю на поле все силы, сделаю максимум для клуба. На поле я всегда таким был", - приводит слова игрока пресс-служба Аль-Хиляля.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал причину перехода в Аль-Хиляль.

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