Бразильский вундеркинд, купленный Барселоной, выбыл на неопределенный срок

18-летний нападающий Витор Роке получил серьезную травму, пишет Transfer News Football.

Напомним, что за игрока Атлетико Паранаэнсе Барселона заплатила более 30 млн евро, он должен присоединится к каталонцам в следующем году.

Во вчерашнем матче против Интернасьоналя Витор получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.

Тренер Атлетико рассказал журналистам, что у футболиста травма лодыжки, однако более детально пока ничего неизвестно, стоит ждать результаты обследования.

В самом худшем случае 18-летний бразилец не сможет играть несколько месяцев.

Ранее также стали известны все претенденты на премию Пушкаша.

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