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Отбор на ЧМ-2026: Бразилия сенсационно потеряла очки в игре с Венесуэлой, Аргентина одолела Парагвай

Вашему вниманию результаты игр в Южной Америке.
Сегодня, 08:06
Сборная Бразилии / Getty Images
Сборная Бразилии / Getty Images

В ночь с 12 на 13 октября состоялись отборочные матчи чемпионата мира-2026 в Южной Америке.

Уругвайская команда сумела избежать поражения в игре с Колумбией.

Колумбия - Уругвай 2:2
Голы: Родригес, 35, Урибе 52 - Оливера, 47, Нуньес, 90+1 (пен.)

Сборная Аргентины дома обыграла национальную команду Парагвая.

Аргентина - Парагвай 1:0
Гол: Отаменди, 3

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Национальная команда Венесуэла избежала поражения в игре с Бразилией, забив на последних минутах.

Бразилия - Венесуэла 1:1
Голы: Габриэл, 50 - Бельо, 85

Боливия и Эквадор выдали яркую концовку, а победу добыли гости.

Боливия - Эквадор 1:2
Голы: Рамальо, 83 - Паэс, 45, Родригес, 90+6

Чилийская сборная сумела дожать Перу, выиграв встречу благодаря двум голам в конце.

Чили - Перу 2:0
Голы: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (АГ)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия аргентина

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