Отбор на ЧМ-2026: Бразилия сенсационно потеряла очки в игре с Венесуэлой, Аргентина одолела Парагвай
В ночь с 12 на 13 октября состоялись отборочные матчи чемпионата мира-2026 в Южной Америке.
Уругвайская команда сумела избежать поражения в игре с Колумбией.
Колумбия - Уругвай 2:2
Голы: Родригес, 35, Урибе 52 - Оливера, 47, Нуньес, 90+1 (пен.)
Сборная Аргентины дома обыграла национальную команду Парагвая.
Аргентина - Парагвай 1:0
Гол: Отаменди, 3
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Национальная команда Венесуэла избежала поражения в игре с Бразилией, забив на последних минутах.
Бразилия - Венесуэла 1:1
Голы: Габриэл, 50 - Бельо, 85
Боливия и Эквадор выдали яркую концовку, а победу добыли гости.
Боливия - Эквадор 1:2
Голы: Рамальо, 83 - Паэс, 45, Родригес, 90+6
Чилийская сборная сумела дожать Перу, выиграв встречу благодаря двум голам в конце.
Чили - Перу 2:0
Голы: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (АГ)
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