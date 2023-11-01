Стало известно, сколько пропустит Неймар из-за жуткой травмы

Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар перенесет операцию на этой неделе.

Саудовский клуб хотел, чтобы 31-летний игрок перенес операцию в Париже, но тот обратился к услугами врача национальной команды Бразилии Родриго Ласмара. Об этом сообщает Globo.

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По информации источника, операция пройдет в этот четверг. Неймару понадобится на восстановление около десяти месяцев.

Напомним, форвард получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

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