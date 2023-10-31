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Пушич: Степаненко получил небольшую травму на тренировке

Боснийский специалист рассказал, почему украинский хавбек не попал в заявку на матч против Виктории.
Сегодня, 19:06
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Нынешний наставник Шахтера Марино Пушич рассказал о кадровой ситуации в стане "горняков".

Боснийский специалист рассказал, что Степаненко пропустил кубковый матч против Виктории из-за травмы.

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"У Степаненко незначительная травма после последней тренировки. Ничего особенного

Он хорошо себя чувствует и, вероятнее всего, вернется в строй через несколько дней. Возможно мы увидим его в следующей игре", - заявил Пушич.

Также рулевой украинской команды поделился эмоциями от встречи с президентом клуба Ринатом Ахметовым и ожиданиями от предстоящего поединка с Динамо.

"Да, вчера у меня была встреча с президентом. Было очень приятно, он пригласил нас к себе домой и очень тепло встретил. Мы сделали несколько фото и хорошо поговорили. Я ушел с большой улыбкой.

Что касается игры с Динамо, то, конечно я слышал о том, каковыми бывают подобные матчи. Как и в любой другой стране это большой поединок. Такие матчи всегда особенные для всех.

Готовится будем как и обычно, но в таких играх много эмоций и их нужно контролировать", - резюмировал босниец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарас Степаненко Марино Пушич

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