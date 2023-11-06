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Молодой болельщик Бока Хуниорс покончил с собой после поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

Аргентинец всю свою жизнь посвятил любимой команде.
Сегодня, 14:00
Фанаты Бока Хуниорс / Getty Images
Фанаты Бока Хуниорс / Getty Images

В рамках финала Кубка Либертадорес Бока Хуниорс уступил Флуминенсе (1:2).

Как сообщает Marca со ссылкой на Crónica TV, 23-летний болельщик аргентинского клуба совершил суицид из-за поражения клуба.

"Если Бока проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Он говорил, что Бока – это самое важное. Он покончил с собой из-за этого.

Я не думала, что мой сын достигнет такого предела, чтобы покончить с собой. Несколько недель назад он сказал отцу: "Если Бока не выиграет 4 ноября, я убью себя". Мы думали, что он шутит.

Пусть молодые люди осознают это, пусть их семьи задумаются", - заявила мать фаната.

Ранее сообщалось, что определились все участники Клубного чемпионата мира-2023.

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