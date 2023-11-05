Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023

Стали известны все семь команд, которые примут участие в Клубном чемпионате мира 2023 года.

Последнюю путевку на турнир завоевал Флуминенсе после победы в Копа Либертадорес, где в финале бразильский коллектив обыграл аргентинский Бока Хуниорс (2:1 д.в.).

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Участники Клубного чемпионата мира-2023:

Манчестер Сити (Англия) - победитель Лиги чемпионов УЕФА

Флуминенсе (Бразилия) - победитель Копа Либертадорес

Урава Ред Даймондс (Япония) - победитель Лиги чемпионов АФК

Леон (Мексика) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Аль-Ахли (Египет) - победитель Лиги чемпионов КАФ

Окленд Сити (Новая Зеландия) - победитель Лиги чемпионов ОФК

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) - чемпион Саудовской Аравии, принимающая сторона

Манчестер Сити и Флуминенсе начнут свой путь на турнире сразу с полуфиналов.

Клубный чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 22 декабря в Джидде, Саудовская Аравия.

Действующим чемпионом является мадридский Реал, который в финале прошлого розыгрыша турнира победил саудовский Аль-Хиляль (5:3).

Ранее состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2023.

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