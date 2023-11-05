Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023
Стали известны все семь команд, которые примут участие в Клубном чемпионате мира 2023 года.
Последнюю путевку на турнир завоевал Флуминенсе после победы в Копа Либертадорес, где в финале бразильский коллектив обыграл аргентинский Бока Хуниорс (2:1 д.в.).
Читай также: Неймар, Марсело и звезда Ман Сити: кто выигрывал Лигу чемпионов и Копа Либертадорес
Участники Клубного чемпионата мира-2023:
- Манчестер Сити (Англия) - победитель Лиги чемпионов УЕФА
- Флуминенсе (Бразилия) - победитель Копа Либертадорес
- Урава Ред Даймондс (Япония) - победитель Лиги чемпионов АФК
- Леон (Мексика) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
- Аль-Ахли (Египет) - победитель Лиги чемпионов КАФ
- Окленд Сити (Новая Зеландия) - победитель Лиги чемпионов ОФК
- Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) - чемпион Саудовской Аравии, принимающая сторона
Манчестер Сити и Флуминенсе начнут свой путь на турнире сразу с полуфиналов.
Клубный чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 22 декабря в Джидде, Саудовская Аравия.
Действующим чемпионом является мадридский Реал, который в финале прошлого розыгрыша турнира победил саудовский Аль-Хиляль (5:3).
Ранее состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2023.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!