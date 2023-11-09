Аргентинская легенда возглавил бывший клуб Реброва

Эрнан Креспо назначен новым главным тренером Аль-Айна.

Аргентинский специалист возглавил клуб из ОАЭ после того, как по обоюдному согласию команду покинул Алфред Схройдер.

При этом, Аль-Айн занимает на текущий момент третью строчку в чемпионате, имея 15 очков после семи туров.

Креспо же, в своюю очередь, только недавно покинул Аль-Духайль, который, по слухам, может возглавить теперь Нуну Эшпириту Санту.

Ранее также сообщалось, что Реал продлил контракт с ключевым хавбеком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!