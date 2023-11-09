Реал продлил контракт с Вальверде

Полузащитник Реала Федерико Вальверде продлил контракт с мадридским клубом.

О заключении сделки "сливочные" объявили на своем официальном сайте.

Читай также: Звезда Реала выразил восхищение Луниным после победного матча с Брагой

Новый трудовой договор 25-летнего уругвайского хавбека рассчитан до 30 июня 2029 года.

Вальверде выступает за Реал с 2016 года. За шесть сезонов в составе мадридской команды уругваец провел 220 матчей, в которых забил 19 голов.

Вместе со "сливочными" уругваец завоевал девять титулов: два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Испании, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и два Клубных чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что тренер Реала Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!