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Реал продлил контракт с Вальверде

Мадридский клуб заключил с уругвайцем новое долгосрочное соглашение.
Сегодня, 15:48
Вальверде подписал новый контракт / realmadrid.com
Вальверде подписал новый контракт / realmadrid.com

Полузащитник Реала Федерико Вальверде продлил контракт с мадридским клубом.

О заключении сделки "сливочные" объявили на своем официальном сайте.

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Новый трудовой договор 25-летнего уругвайского хавбека рассчитан до 30 июня 2029 года.

Вальверде выступает за Реал с 2016 года. За шесть сезонов в составе мадридской команды уругваец провел 220 матчей, в которых забил 19 голов.

Вместе со "сливочными" уругваец завоевал девять титулов: два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Испании, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и два Клубных чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что тренер Реала Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Федерико Вальверде

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