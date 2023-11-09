Анчелотти побил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
Итальянец стал рекордсменом по количеству побед.
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на своем поле разгромил Брагу (3:0).
Как сообщает Madrid Xtra, данная победа стала для наставника мадридского клуба Карло Анчелотти 116-й в статусе тренера в турнире.
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Итальянский специалист стал рекордсменом по этому показателю, превзойдя показатель экс-тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона.
Отметим, что Анчелотти побеждал в Лиге чемпионов с Пармой, Ювентусом, Челси, Миланом, ПСЖ, Баварией и Наполи.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Брага, в котором Лунин отбил пенальти.
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