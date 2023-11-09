Анчелотти побил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Итальянец стал рекордсменом по количеству побед.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на своем поле разгромил Брагу (3:0).

Как сообщает Madrid Xtra, данная победа стала для наставника мадридского клуба Карло Анчелотти 116-й в статусе тренера в турнире.

Читай также: Два Реала, Бавария и Интер гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Итальянский специалист стал рекордсменом по этому показателю, превзойдя показатель экс-тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона.

Отметим, что Анчелотти побеждал в Лиге чемпионов с Пармой, Ювентусом, Челси, Миланом, ПСЖ, Баварией и Наполи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Брага, в котором Лунин отбил пенальти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!