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"На стадионе д*рьмо вытекает прямо в душ": Санчес раскритиковал условия в сборной Чили

Тренировочная база чилийцев тоже оставляет желать лучшего.
Сегодня, 11:58
Алексис Санчес / Getty Images
Алексис Санчес / Getty Images

Нападающий Интера и сборной Чили Алексис Санчес раскритиковал условия, в которых вынуждена играть национальная команда.

Напомним, что сейчас чилийцы проводят матчи в рамках квалификации к ЧМ-2024, 22 ноября им играть против сборной Эквадора.

Санчес же шокирован условиями, в которых работает сборная. На базее национальной команды нет ни нормального поля, ни нормального душа. А санитарные нормы на домашних аренах и вовсе оставлят желать лучшего.

"Я бы хотел, чтобы на базе сборной Чили Хуан Пинто Дуран были нормальное поле или душ. Там три неработающих душа. Чтобы помыться, нужно ждать, пока закончит другой человек. Команда не может работать так.

На стадионе Коло-Коло я видел, как из канализации вытекает д*рьмо, прямо в душ. И ты просто думаешь: "Это сборная или команда третьего дивизиона?" Все это складывается, дополняет друг друга", – приводит слова Санчеса Infobae.

Ранее также сообщалось, что в том же матче Мбаппе установил историческое достижение за сборную Франции.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексис Санчес сборная Чили

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