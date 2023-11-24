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Фаны сборной Бразилии облили Ди Марию пивом, аргентинец плюнул в ответ

В социальных сетях появилось новое видео скандального поединка.
Сегодня, 08:06
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

В рамках квалификации к ЧМ-2026 состоялся матч между Бразилией и Аргентиной (0:1).

Старт поединка был отложен на 28 минут из-за столкновения болельщиков гостей с местной полицией.

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Во время беспорядка на стадионе аргентинцы пошли в подтрибунное помещение.

Перед тем, как футболист гостей Анхель Ди Мария заходил в туннель, фанаты Бразилии облили его пивом. В ответ аргентинец подпрыгнул и плюнул в болельщиков.

Ранее Ди Мария подтвердил, что планирует завершить карьеру в сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анхель Ди Мария

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