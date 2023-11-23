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Ди Мария подтвердил, что планирует завершить карьеру в сборной

Копа Америка в следующем году станет последним турниром для Анхеля в футболке "альбиселесте".
Сегодня, 19:25
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Футболист сборной Аргентины Анхель ди Мария рассказал, что скоро завершит карьеру в национальной команде.

Вингер "альбиселесте" заявил, что Копа Америка 2024 станет для него последним турниром в сборной.

Также он не прошел мимо избиения аргентинских фанатов на матче против Бразилии.

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"Я не могу выразить словами, насколько овации людей наполнили мою душу в этот последний раз, я наслаждаюсь каждой секундой этой любви и любви моих товарищей по команде, они, мои друзья, без них эта история не имела бы такого значения. Любовь каждого из них сделала меня тем, кем я являюсь сегодня.

К сожалению, мы не можем оставить без внимания события, произошедшие на стадионе, никто не заслуживает такого плохого обращения, избиений, семей и детей, напуганных посреди стадиона, где единственное, что должно было произойти, - это просмотр и наслаждение матчем в рамках футбольного фольклора. Хочется надеяться, что подобное больше не повторится. Мы, футболисты, всегда будем защищать наших болельщиков, без сомнения.

На Копа Америка я в последний раз надену футболку Аргентины, с болью в душе и комком в горле я прощаюсь с самым прекрасным, что случилось со мной в моей карьере: я носил ее, потел и чувствовал ее со всей своей гордостью.
Спасибо болельщикам, спасибо семье, спасибо друзьям и товарищам по команде, мы продолжаем творить историю, и это останется в веках. Вперед, Аргентина", - написал ди Мария в Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина Анхель Ди Мария

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