"Что за прекрасный день": возлюбленная Роналду посетила Гран-При Абу-Даби
Джорджина Родригес побывала на гонке с сыном Матео.
На прошедших выходных состоялось Гран-При Абу-Даби, которое посетило множество звезд.
Среди приглашенных гостей была возлюбленная Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
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Модель прибыла на гонку вместе с сыном Матео.
Криштиану-младший также получил возможность сфотографироваться в одном из выставочных гоночных машин.
"Что за прекрасный день", - написала Джорджина в Instagram.
Ранее сообщалось, что легенда Сити посетил Гран-при Абу-Даби в необычном наряде.
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