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"Что за прекрасный день": возлюбленная Роналду посетила Гран-При Абу-Даби

Джорджина Родригес побывала на гонке с сыном Матео.
Сегодня, 19:25
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

На прошедших выходных состоялось Гран-При Абу-Даби, которое посетило множество звезд.

Среди приглашенных гостей была возлюбленная Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

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Модель прибыла на гонку вместе с сыном Матео.

Криштиану-младший также получил возможность сфотографироваться в одном из выставочных гоночных машин.

"Что за прекрасный день", - написала Джорджина в Instagram.

Ранее сообщалось, что легенда Сити посетил Гран-при Абу-Даби в необычном наряде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Абу-Даби Джорджина Родригес

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