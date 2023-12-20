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Неймар пропустит Копа Америка-2024

Вингер пентакампеонов не успеет восстановиться к южноамериканскому турниру.
Сегодня, 11:20
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В конце октября Неймар в матче Бразилии против Уругвая получил разрыв крестообразной связки колена и мениска. А уже в первых числах ноября он был прооперирован.

Тогда сохранялись надежды на то, что 31-летний вингер все же сможет принять участие в Копа Америка-2024. Однако бразильский врач Ласмар поставил крест на этих надеждах.

"Слишком рано. Нет смысла пропускать шаги восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале 2024 года европейского календаря, то есть в августе", - цитирует доктора Фабрицио Романо.

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Напомним, что Немйар лишь минувшим летом сменил команду, перейдя из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 миллионов евро.

Однако он успел сыграть за новую команду в пяти матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сборная Бразилии Копа Америка

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