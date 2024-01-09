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Отец Неймара поддержал бывшего партнера своего сына

Дани Алвес пользуется помощью Неймара-старшего.
Сегодня, 20:17
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Отец Неймара Неймар да Силва Сантос поддерживает Дани Алвеса, пишет UOL.

По инфомарции издания, после того, как бразилец утратил доступ к своим активам, он обратился за помощью к старым знакомым.

Неймар-старший перечислил Алвесу около 150 тысяч евро, которые ушли суду и должны немного смягчить срок защитнику.

Также в последнее время интересы Дани предсталяет некий Густаво Ксисто, который ранее работал с компаниями отца Неймара.

Ранее также сообщалось, что хавбек Реала отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Дани Алвес

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