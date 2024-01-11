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Сборная Аргентины может получить дисквалификацию с международных турниров

Виной всему новый указ президента страны.
Сегодня, 20:31
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Сборная Аргентины может лишиться международных турниров, пишет La Nacion.

Виной тому указ президента страны о превращении всех футбольных клубов в общества с ограниченной ответственностью.

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) не без причин боится, что это может вызвать санкции со стороны КОНМЕБОЛ, если организация оценит указ президента, как вмешательство в деятельность спортивных организаций.

В таком случае КОНМЕБОЛ может дисквалифицировать Аргентину на основании правил и принципов ФИФА. Также "альбиселесте" могут получить бан и от МОК, что не позволит им выступить в Париже.

В данный момент CAD заявляет, что президентский указ является неконституционным и пытается добиться его отмены.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне не могут решить, что делать с Араухо.

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