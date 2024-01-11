iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Финансовый отдел Барселоны настаивает на продаже Араухо

Однако против этого решения выступает Деку.
Сегодня, 19:55
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

В Барселоне не могут решить, что делать с Рональдом Араухо, пишет Cadena Ser.

Клуб понимает, что Бавария готова заплатить за защитника 100 млн евро, что было отличным трансфером для каталонцев.

При этом Деку и спортивный отдел клуба настаивают на том, что футболиста нужно сохранить. А вот финансовый отдел настаивает на продаже.

Сам уругваец хочет продолжить выступления за Барселону. У него контракт до 2026 года и одна из самых низких зарплат в клубе.

Ранее также сообщалось, что лидер Ромы выбыл из-за очередной травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

В Барселоне определились с неприкосновенными игроками В Барселоне определились с неприкосновенными игроками
Хави - о матче с Осасуной в Суперкубке Испании: Барселоне будет сложно Хави - о матче с Осасуной в Суперкубке Испании: Барселоне будет сложно
Хави - о минимальных победах Барселоны: Соглашусь на такие и в полуфинале, и в финале Суперкубка Хави - о минимальных победах Барселоны: Соглашусь на такие и в полуфинале, и в финале Суперкубка
Ключевой футболист Барселоны прокомментировал слухи о трансфере в Баварию Ключевой футболист Барселоны прокомментировал слухи о трансфере в Баварию
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Футбол21:33
Братья Мбаппе, Бекхэм и Роналдо посетили европейский матч НБА
Украина21:26
Трансферы УПЛ: Полесье попрощалось с двумя игроками
Украина21:24
Полесье рассталось со скандальным игроком, у которого были проблемы с полицией
Европа21:09
Фенербахче официально представил Бонуччи
Киберспорт21:07
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: ТОП-5 открыл игрок Vitality
Европа20:57
Экс-игрок Реала не сомневается в переходе Мбаппе
Другие страны20:31
Сборная Аргентины может получить дисквалификацию с международных турниров
Европа19:55
Финансовый отдел Барселоны настаивает на продаже Араухо
Другие страны19:49
Марокко и Сенегал - фавориты на победу: Прогноз на Кубок африканских наций-2024
Украина19:38
Суперлига: БИПА уступила Галичине, Прикарпатье-Говерла обыграло Ровно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK