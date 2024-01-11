Финансовый отдел Барселоны настаивает на продаже Араухо

Однако против этого решения выступает Деку.

В Барселоне не могут решить, что делать с Рональдом Араухо, пишет Cadena Ser.

Клуб понимает, что Бавария готова заплатить за защитника 100 млн евро, что было отличным трансфером для каталонцев.

При этом Деку и спортивный отдел клуба настаивают на том, что футболиста нужно сохранить. А вот финансовый отдел настаивает на продаже.

Сам уругваец хочет продолжить выступления за Барселону. У него контракт до 2026 года и одна из самых низких зарплат в клубе.

Ранее также сообщалось, что лидер Ромы выбыл из-за очередной травмы.

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