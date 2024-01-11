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Лидер Ромы получил очередную травму

Дибала снова угодил в лазарет.
Сегодня, 19:19
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Хавбек Ромы Пауло Дибала столкнулся с четвертой травмой в текущем сезоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Аргентинец ранее получил повреждение задней части бедра в игре против Лацио (0:1). По прогнозам медиков, игрок не сможет выйти на поле против Милана в это воскресенье.

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Отметим, в течение всего сезона Дибала уже пропускал матчи: из-за проблем с приводящей мышцей, из-за травмы боковой связки колена и из-за повреждения бицепса бедра.

В нынешней кампании на счету 30-летнего атакующего полузащитника пять голов и шесть ассистов в 13-ти матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала

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