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Президент аргентинского клуба подтвердил интерес к одному из игроков от команд АПЛ

Ливерпуль и Брайтон в поисках центрального защитника.
Сегодня, 15:24
Кевин Мантилья / Getty Images
Кевин Мантилья / Getty Images

Президент аргентинского Тальереса Андрес Фасси подвердил серьезный интерес к игроку его клуба, пишет 90Min.

По словам Фасси, Ливерпуль и Брайтон уже четыре месяца следят за молодым колумбийским защитником Кевином Мантильей.

Мантилья только прошлым летом перешел в Тальерес, в свои 20 лет он стал основным защитником молодежной сборной Колумбии и помог команде дойти до четвертьфинала.

Трансфермаркт оценивает игрока всего в 2,5 млн евро, однако президент Тальереса решительно исключает переход игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что МЮ и Брайтон следят за защитником из Лиги 1.

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