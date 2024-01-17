На Кубке Африки сыграл футболист, назвавшийся советским автоматом

Во вторник, 16 января, сборная Буркина-Фасо одолела Мавританию в первом туре Кубка африканских наций.

Гостям не помогло даже их тайное оружие - Абубакар Камара. Дело в том, что перед матчем команды традиционно поделились стартовыми составами, и заявка сборной Мавритании могла вызвать вопросы.

Дело в том, что в стартовом составе был заявлен АК-47. Под таким псевдонимом был указан нападающий Аль-Джазиры Абубакар Камара.

АК - очевидно, Абубакар Камара, а 47, предположительно, его номер. Однако в сборной количество номеров строго ограничено, потому Камара играл с 27-м на спине. В Аль-Джазире у форварда 21-й номер.

Под 47-м номером мавританец играл лишь за Фулхэм, он принадлежал "дачникам" с 2017 по 2021 год.

С расписанием и результатами Кубка Африки вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!