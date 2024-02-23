Экс-игрок Эвертона получил пожизненный срок
Бывший игрок Эвертона и сборной Китая Ли Те приговорен к пожизненному заключению, пишет Daily Mail.
После завершения игровой карьеры Те начал тренировать, работал в нескольких китайских клубов, а затем возглавил родную сборную. Был уволен после того, как Китай не прошел на ЧМ-2022.
В конце 2022 года партией было инициировано большое расследование в китайском футболе, в результате которого многие чиновники были обвинены в коррупции.
Впоследствие Ли Те признался во многих взятках, он даже фактически купил себе кресло главного тренера национальной команды, а также в организации договорных матчей во второй китайской лиге.
По результатам расследования бывшего игрока и тренера засудили к пожизненному заключению.
Ранее также сообщалось, что свой срок получил и Дани Алвес.
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