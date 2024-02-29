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Хет-трик Талиски и гол Мане не помогли Ан-Насру победить аутсайдера без Криштиану

В Саудовской Аравии зафиксирован сенсационный результат.
Вчера, 21:18
Ан-Наср сыграл вничью с Аль-Хазем / Getty Images
Ан-Наср сыграл вничью с Аль-Хазем / Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на своем поле принимал Аль-Хазем.

Главным героем встречи стал Андерсон Талиска, который записал на свой счет хет-трик.

Также голом отметился Садио Мане - сенегалец реализовал пенальти.

Однако действий звездного дуэта оказалось недостаточно, ведь соперник за второй тайм забил четырежде и ушел от поражения.

Отметим, что Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за дисквалификации.

В турнирной таблице чемпионата Ан-Наср идет на втором месте, отставя от лидирующего Аль-Хиляля на шесть очков (у клуба одна игра в запасе).

Ан-Наср - Аль-Хазем 4:4
Голы: Талиска, 31 (пен.), 61, 71, Мане, 90+4 (пен.) - Аль-Мемаид, 53, Тозе, 66, Селемани, 84, Рикардо, 90+9

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