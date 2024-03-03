В МЛС прошел матч в очень непростых погодных условиях

В субботу, 2 марта, прошел матч между Рел Солт-Лейк и Лос-Анджелесом.

Матч был перенесен на два часа из-за снежной бури, но погода так и не унялась, и было решено все же сыграть. Матч был остановлен через четыре минуты из-за молний.

Источник: Getty Images

Игру возобновила через час, и пришлось играть на полностью заснеженном поле. К тому же густой снег шел на протяжении всей встречи. В таких условиях хозяева добыли уверенную победу 3:0.

Источник: Getty Images

Но после матча тренер Лос-Анджелеса был в ярости из-за того, в каких условиях пришлось играть его команде.

"Условия игры были невозможными. Ужасно, что нам пришлось заставить игроков через это пройти.

Просто посмешище, что нам пришлось играть сегодня. Это было одно из худших профессиональных спортивных событий, которые я видел в своей жизни.

Источник: Getty Images

Игра могла и должна была быть отменена. По моему мнению, то, что нам пришлось играть сегодня, – абсолютный позор", – заявил тренер гостей для BBC.

Ранее также сообщалось, что Суарес сделал дубль в дебютном матче за Интер Майами.

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