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Интер Майами - Орландо Сити: видеообзор и результат матча МЛС 02.03.2024

Вашему вниманию лучшие моменты матча МЛС.
Сегодня, 08:38
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images

В рамках очередного игрового дня в МЛС Интер Майами на своем поле встретился с Орландо Сити.

Хозяева довольно быстро огорчили хозяев, забив им 2 гола уже на старте встречи. Оба мяча на свой счет записал новичок "розовых" Луис Суарес, отметившись первыми голами в футболке американского клуба.

Еще до перерыва Роб Тейлор с паса уже упомянутого Суареса довел счет до разгромного, а Луис мог оформлять хет-трик, но его гол отменили после просмотра видеоповтора.

Во втором тайме к издевательствам над гостями присоединился и Лионель Месси, который как и его уругвайский товарищ отметился дублем в ворота Педро Гальесе

Видео голов и обзор матча Интер Майами - Орландо Сити

Интер Майами - Орландо 5:0

Голы: Суарес, 4, 11, Тейлор, 29, Месси, 57, 62

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Лионель Месси

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