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МЛС оштрафовала тренера, назвавшего матч под снегопадом позором

Слова Черандоло нанесли ущерб имиджу лиги.
Сегодня, 14:05
Реал Солт Лэйк – Лос-Анджелес / Getty Images
Реал Солт Лэйк – Лос-Анджелес / Getty Images

Главный тренер Лос-Анджелеса Стив Черандоло был оштрафован лигой за свои высказывания, пишет ESPN.

Напомним, накануне состоялся матч между подопенчыми Черандоло и Реалом Солт Лэйк, который прошел в сложных погодных условиях. Гости проиграли, а Чернадоло назвал матч позором.

"Условия игры были не сложными, а попросту невозможными. Ужасно, что нам пришлось заставить игроков через это пройти.

Просто посмешище, что нам пришлось играть сегодня. Это было небезопасно для игроков. Одно из худших профессиональных спортивных событий, которые я видел в своей жизни.

Игра могла и должна была быть отменена. По моему мнению, то, что нам пришлось играть сегодня, – абсолютный позор", – заявил Черандоло после матча.

МЛС признала слова тренера наносящими ущерб имиджу лиги и оштрафовала его на 10 тысяч долларов.

Ранее также Неймар заявил о желание сыграть с Месси.

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