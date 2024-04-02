Роналду дважды забил со штрафного - Ан-Наср уничтожил соперника

Португалец сделал пять голевых действий за первый тайм.

В рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречался с Абхи.

Португальский нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду оформил дубль.

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На 11-й минуте встречи 39-летний футболист реализовал штрафной удар.

Через 10 минут Роанлду оформил дубль – снова забил со штрафного.

63RD FREEKICK GOAL FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO 🔥



pic.twitter.com/OQ4sgyTJiH — CristianoXtra (@CristianoXtra_) April 2, 2024

Теперь на счету Криштиану 63 голов прямым ударом со штрафного в карьере.

До конца первого тайма форвард оформил хет-трик и сделал две голевые передачи.

Роналду был заменен после первого тайма. Итоговый счет встречи - 8:0.

Напомним, Роналду в третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии.

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