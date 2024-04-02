Сыновья Месси и Суареса выиграли трофей с академией Интер Майами

Для Тьяго это второй кубок, для Бенжамина первый.

В мексиканском Монтеррее прошел международный Пасхальный кубок среди команд возрастом до 13 лет.

Первое место смогла получить академия Интер Майами, которая победила другие коллективы из США, Мексики и ряда других стран.

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В команде "розовых" выступают сыновья легендарных Лионеля Месси и Луиса Суареса Тьяго и Бенджамин.

Отметим, что для Месси-младшего это уже второй трофей с его командой, а для Бенджамина Суареса первый завоеванный кубок.

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