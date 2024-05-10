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Пустыня и яркие наряды: Возлюбленная Роналду похвасталась фотосессией с жеребцом

Джорджина Родригес снялась для арабского глянца.
Сегодня, 12:55
Джорджина Родригес / Hia Magazine
Джорджина Родригес / Hia Magazine

Невеста нападающего Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в Саудовской Аравии приобщилась к местной культуре, появившись на обложке арабского женского журнала.

Модель приняла участие в фотосессии для глянца Hia Magazine, попозировав на фоне пустыни в роскошных нарядах и ювелирных украшениях в восточном стиле.

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Немаловажной деталью стал белый арабский скакун, который добавил колорита сьемке.

"Моя новая обложка для Hia Magazine", - написала Джорджина в Instagram.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду свела фанатов с ума, представ в черном элегантном платье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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