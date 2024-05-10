Пустыня и яркие наряды: Возлюбленная Роналду похвасталась фотосессией с жеребцом
Невеста нападающего Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в Саудовской Аравии приобщилась к местной культуре, появившись на обложке арабского женского журнала.
Модель приняла участие в фотосессии для глянца Hia Magazine, попозировав на фоне пустыни в роскошных нарядах и ювелирных украшениях в восточном стиле.
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Немаловажной деталью стал белый арабский скакун, который добавил колорита сьемке.
"Моя новая обложка для Hia Magazine", - написала Джорджина в Instagram.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду свела фанатов с ума, представ в черном элегантном платье.
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