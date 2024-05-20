Саудовский клуб намерен назначить тренером именитого специалиста
Аль-Иттихад выбирает между Моуринью и Аллегри.
Саудовский Аль-Иттихад намерен пригласить нового именитого специалиста, пишет Maisfutebol.
Как пишет издание, Марсело Гальярдо уже отстранен от работы, но еще не подписал необходимые документы.
Напомним, что под руководством аргентинца Аль-Иттихад находится на пятой строчке за два тура до конца чемпионата.
В клубе рассматривают две кандидатуры - Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри - это два приоритетных варианта. При чем за кандидатуру португальца выступает спортивный директор клуба.
Ранее также сообщалось, что итальянские топ-клубы хотят заполучить экс-тренера Шахтера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!