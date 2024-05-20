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Футбол

Саудовский клуб намерен назначить тренером именитого специалиста

Аль-Иттихад выбирает между Моуринью и Аллегри.
Сегодня, 18:05
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Саудовский Аль-Иттихад намерен пригласить нового именитого специалиста, пишет Maisfutebol.

Как пишет издание, Марсело Гальярдо уже отстранен от работы, но еще не подписал необходимые документы.

Напомним, что под руководством аргентинца Аль-Иттихад находится на пятой строчке за два тура до конца чемпионата.

В клубе рассматривают две кандидатуры - Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри - это два приоритетных варианта. При чем за кандидатуру португальца выступает спортивный директор клуба.

Ранее также сообщалось, что итальянские топ-клубы хотят заполучить экс-тренера Шахтера.

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