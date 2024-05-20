Итальянские топ-клубы посоревнуются за де Дзерби
Милан и Наполи хотят воспользоваться уходом специалиста из Брайтона.
Итальянец Роберто де Дзерби, похоже, не будет долго сидеть без работы.
Как сообщает Radio KissKIss Napoli, к услугам Роберто, который решил уйти из Брайтона обратится чемпион Италии сезона-2022/23 Наполи.
Между сторонами уже, якобы, прошли первые контакты инициированные президентом «партенопейцев» Аурелио де Лаурентисом.
Также в том, чтобы нанять специалиста на пост тренера заинтересован Милан, в симпатии к которому он не раз признавался на протяжении своей карьеры.
Напомним, ранее де Дзерби заявил, что готов побыть безработным в течение нескольких месяцев.
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