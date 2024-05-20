Де Дзерби высказался о планах на будущее

Экс-наставник Брайтона Роберто де Дзерби поделился мыслями о своем ближайшем будущем.

По словам итальянца, он готов побыть несколько месяцев в отпуске, потому что он все равно будет работать, смотря футбол и изучая команды.

«Если мне придется остаться без работы на три, четыре, пять месяцев - для меня это не должно быть проблемой.

Это потому, что я буду работать, изучая разные игры, команды и тренеров. Чтобы оставаться на вершине, нужно накапливать знания", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что перед последним туром специалист объявил, что покинет Брайтон после завершения сезона.

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