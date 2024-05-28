Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий

Их кормили только бананами и бутербродами.

Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команды после тренировочных сборов, пишет ESPN.

Лаурина Оливейрос, Хулиета Крус и Лорена Бенитес объявили об уходе из сборной Аргентины перед товарищескими матчами против сборной Коста-Рики.

Свое решение девушки объяснили абсолютно ужасными условиями в команде. Вместо питания они получали бананы и бутерброды с ветчиной.

Их родные должны были платить, чтобы попасть на стадион и при этом, самим игроком за товарищеские матчи никто платить не собирался, так как они пройдут в Буэнос-Айресе.

"Мы устали от несправедливости, от того, что нас не ценят, не слышат и, что еще хуже, унижают. Нам нужны улучшения в женской сборной Аргентины, и я говорю не только о финансах. Я говорю о тренировках, обеде, завтраке", – написала Крус в соцсетях.

Ранее также сообщалось, что бывшие футболистки Челси объявили о помолвке.

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