Игрок сборной Бразилии ответил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть их матчи
Рафинья обвинил легенду "селесао" во лжи.
Игрок сборной Бразилии Рафинья обвинил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть матчи "селесао" на Копа Америка, во лжи.
По словам футболиста, легенда "пентакампеонов" выпрашивал у Винисиуса Жуниора билеты на поединки с участием Бразилии.
"Заявление Роналдиньо? Не знаю, был это совет или нет, но... несколько дней назад мне сказали, что он попросил у Винисиуса билеты, чтобы прийти на наши игры.
В любом случае, я был удивлен и не согласен с его заявлением", - сказал Рафинья.
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