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Игрок сборной Бразилии ответил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть их матчи

Рафинья обвинил легенду "селесао" во лжи.
Вчера, 22:56
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Игрок сборной Бразилии Рафинья обвинил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть матчи "селесао" на Копа Америка, во лжи.

По словам футболиста, легенда "пентакампеонов" выпрашивал у Винисиуса Жуниора билеты на поединки с участием Бразилии.

"Заявление Роналдиньо? Не знаю, был это совет или нет, но... несколько дней назад мне сказали, что он попросил у Винисиуса билеты, чтобы прийти на наши игры.

В любом случае, я был удивлен и не согласен с его заявлением", - сказал Рафинья.

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