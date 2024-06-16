Экс-воротарь Арсенала вернется в родной клуб

35-летний Давид Оспина намерен вернуться в родной чемпионат, пишет Фабрицио Романо.

Колумбийский голкипер планирует подписать контракт с Атлетико Насьональ, откуда в 2008 году он и переехал в Европу.

В 2008 году Ницца заплатила за Оспину 2 млн евро, затем были Арсенал и Наполи, а последний сезон Давид отыграл за саудовский Ан-Наср.

В конце июня голкипер станет свободным агентом и отправиться домой, чтобы закончить карьеру в родном чемпионате.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Байера готов свободным агентом перейти в Баварию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!