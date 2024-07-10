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Передал привет через все поле: возлюбленная Месси поздравила Лео с выходом в финал Копа Америка-2024

Семья аргентинца увидела победу над Канадой.
Сегодня, 09:55
Антонелла Рокуццо с детьми / instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонелла Рокуццо с детьми / instagram.com/antonelaroccuzzo

Сборная Аргентины вышла в финал Копа Америка-2024 благодаря победе над Канадой (2:0).

Капитан аргентинской команды Лионель Месси отметился голом, который вживую увидели его супруга Антонелла Рокуццо вместе с детьми.

Семья именитого футболиста присутствовала на поединке.

"Еще один финал! Вперед Аргентина!", - написала Антонелла.

Забавно, что Лео передал привет своей семье прямо с футбольного поля.

Аргентина в финале Копа Америка-2024 сыграет с победителем пары Колумбия - Уругвай.

Ранее сообщалось, что Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду.

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