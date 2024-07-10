Передал привет через все поле: возлюбленная Месси поздравила Лео с выходом в финал Копа Америка-2024
Семья аргентинца увидела победу над Канадой.
Сборная Аргентины вышла в финал Копа Америка-2024 благодаря победе над Канадой (2:0).
Капитан аргентинской команды Лионель Месси отметился голом, который вживую увидели его супруга Антонелла Рокуццо вместе с детьми.
Семья именитого футболиста присутствовала на поединке.
"Еще один финал! Вперед Аргентина!", - написала Антонелла.
Забавно, что Лео передал привет своей семье прямо с футбольного поля.
Аргентина в финале Копа Америка-2024 сыграет с победителем пары Колумбия - Уругвай.
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